В Вологде открыли движение на улице Бурмагиных

[ Общество ]

В Вологде открыли движение на улице Бурмагиных. Его перекрыли ещё в прошлом месяце. Ранее NewsVo писал, что ограничение движение по участку улицы Бурмагиных было связано с переносом инженерных сетей при строительстве Некрасовского моста

Ограничение должно было действовать с 16 сентября по 16 октября. Рабочие полностью завершили работы по переустройству сетей газоснабжения (1-й этап) к 13 октября. 

Власти просят вологжан обратить внимание на то, что на каждой стороне дороги стоят «Знаки приоритета встречного разъезда» — 2.6 (преимущество встречного движения) и 2.7 (преимущество перед встречным движением).

Теги: движение Некрасовский мост
 

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