В Вологде ограничат движение по участку улицы Бурмагиных в связи с переносом инженерных сетей при строительстве Некрасовского моста

Ограничение будет действовать с 16 сентября по 16 октября. Движение общественного транспорта и машин экстренных служб будет организовано.

Официально строительство Некрасовского моста стартовало 1 сентября 2023 года – строители забили первую сваю. Возведение моста пройдет в три этапа. По контракту работы должны быть завершены в ноябре 2026 года.

«С 16 сентября начнутся работы по переносу инженерных сетей в месте организации опор Некрасовского моста. Планируем, что работы завершатся к 16 октября. Объем работ большой – предстоит перенести газопровод. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать это при планировании своих поездок», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Объехать ремонтируемый участок на улице Бурмагиных можно через мкр Лукьяново по следующему маршруту: ул. Бурмагиных – ул. Воровского – пр. Победы – Белозерское шоссе – ул. Залинейная – ул. А. Клубова – ул. Луначарского – ул. Кувшиновская – ул. Полевая – ул. Ершовская – Ершевский переулок – ул. Слободская – ул. Бурмагиных.

По проекту Некрасовский мост имеет длину 243 метра, общая протяженность сооружения – 3,1 км. Он будет пролегать через проезд по ул. Некрасова с выходом на Белозерское шоссе. Путепровод станет одним из элементов Малого транспортного кольца.