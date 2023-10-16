В Череповце вырастят саженцы из желудей самого старого городского дуба

[ Общество ]

В Череповце из желудей 170-летнего хотят вырастить саженцы и потом сделать из них аллею. Об этом пишет  cherinfo со ссылкой на председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Ирину Аппалонову.

Сделать аллею из саженцев от желудей старого дуба планируется весной. Сейчас под нее ищут территорию. Ирина Аппалонова отметила, что место надо искать такое, которое точно не пойдет под застройку. Желуди самого старого в Череповце дуба собирают школьники и детсадовцы.

«В саду мы занимаемся экологическим воспитанием и образованием. Ознакомились с историей дерева, узнали, кто его посадил. Проконсультировались в Дарвинском заповеднике, как лучше сажать дубы. Решили опробовать несколько способов: часть желудей посадим в землю в помещении, часть высадим в землю под снег, часть положим в холодильник до весны», — рассказала воспитатель детского сада № 127 Татьяна Кузнецова.

В школе № 1 желуди посадили в классе биологии. 170-летний дуб растет в Череповце у перекрестка улиц Милютина и Социалистической. Высота дерева — около 30 метров, обхват — больше четырех. В августе дуб включили в реестр самых старых деревьев России.

Ранее NewsVo писал, в Вологде на улице Рубцова растет старинный дуб. Его сохраняют волонтеры. «Росдерево» отказалось вносить дуб в федеральный реестр самых старинных и нуждающихся в охране деревьев России. При этом дереву примерно 150 лет.

Теги: деревья добро дуб старые деревья
 

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