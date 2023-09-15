Вологжане пытаются сохранить столетний дуб, который растет на улице Рубцова

[ Общество ]

В Вологде на улице Рубцова растет старинный дуб. Его сохраняют волонтеры. «Росдерево» отказалось вносить дуб в федеральный реестр самых старинных и нуждающихся в охране деревьев России. При этом дереву примерно 150 лет.

Неравнодушные жители сохраняют его сами, рассказывая истории о том, что этому дубу посвящал стихи сам Николай Рубцов. 

Экскурсовод и краевед Елена Пологих перед зимой привела дуб в порядок, так как, если за ним не ухаживать, дерево погибнет. Женщина нашла специалиста в ВГМХА - Владимира Вернодубенко и по его совету вычистила дупло дерева от бутылок и трухи. Елена рассказала журналистам "МК", что не раз уже писала на разные адреса об этом дубе.

"Судьба дерева волнует многих вологжан. Они вспоминают, что в их детстве дуб уже был таким же большим. По моей просьбе к дубу выезжал специалист-ботаник Владимир Вернодубенко. Он выяснил, что  этому реликтовому дереву более 150 лет. Его высота - 19 метров, а его жизненное состояние оставляет желать лучшего. Зимой этого года наш дуб не приняли в реестр «старовозрастных» деревьев. У поэта из Вологды Галины Макаровой есть прекрасное стихотворение, посвященное этому дубу. На литературно-музыкальной экскурсии по Заречью, которую я проводила, музыкант Даниил Шишкин трогательно исполнял у этого дуба Рубцова "Ночь на родине".

Когда Елена приводила дерево в порядок, она выяснили, что у дуба два дупла, которые сообщаются между собой, внутри огромная полость, которая буквально "прошила" ствол насквозь. Там труха, которой около полуметра под землей.

"Также мы с коллегой вынули из дупла большую массу грибов-паразитов, с десяток стеклянных бутылок, одна из которых была наполовину с водкой. Значит, кто-то забыл в дубе про свою заначку. Также дупло оказалось забито длинными палками, камнями и прочим мусором».

Все это Елена собрала и выбросила в мусорный контейнер. После того, как дерево было очищено, его обработали внутри бордосской смесью. После того, как женщина написала на своей странице о дереве, у вологжан проснулся к нему интерес. Некоторые захотели взять от него желудей и рассадить в Макаринской роще, другие вспоминали свое детство и то, как играли рядом с дубом. А череповчане вообще предложили дружить дубами, так как у них есть несколько подобных деревьев, которые все же внесены в федеральный реестр «заслуженных» деревьев России.

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Скриншот Яндекс.карты

 

Теги: деревья дубы
 

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