«Вологда-Чеваката» одержала вторую победу в баскетбольной Суперлиге

[ Спорт ]

«Вологда-Чеваката» одержала вторую победу в баскетбольной Суперлиге, обыграв накануне московскую «Руну».

Ключевыми в этом матче стали вторая и третья четверти, которые подопечные Евгения Соловьева выиграли с общим счётом 32:18. 19:8 и 13:10 соответственно. Благодаря чему "пчёлки" одержали победу 59:49. Нанеся москвичкам первое поражение в чемпионате.

Самыми результативными у победительниц стали Кристина Корд, набравшая 16 очков, Мария Канищева и Есения Магжанова, у которых 12 и 11 очков соответственно.

После трех туров баланс побед и поражений у «Чевакаты» 2/1, и 6 место в турнирной таблице. Следующий матч вологжанки проведут 19 октября в Москве, против МБА-2. Столичные баскетболистки также в трех матчах одержали две победы, и только по дополнительным показателям находятся сейчас строчкой выше.
 

Теги: баскетбол «Вологда-Чеваката»
Фото: https://vk.com/chevakatabasket
 

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