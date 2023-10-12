Дорогами в Череповце будут управлять нейросети

Искусственный интеллект уже управляет дорожным движением в Череповце. Он фиксирует ПДД и нестандартные ситуации на дороге. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

"Раньше, чтобы изменить режим работы светофора, специалист должен был приехать на перекресток, подключить ноутбук к контроллеру и заняться программированием. Сейчас все гораздо проще: электронными регулировщиками можно управлять дистанционно из нашего Центра организации дорожного движения. Более того, искусственный интеллект уже контролирует некоторые светофоры. Например, на перекрестке Наседкина и Любецкой система анализирует, сколько машин сюда едет, и сама решает, сколько секунд будет гореть зеленый свет для каждого направления. Ближайшее будущее — нейронные сети. В течение нескольких лет, когда искусственный интеллект распространит свое влияние на весь город, он сможет прогнозировать дорожную ситуацию и настраивать «зеленые волны» так, чтобы не допускать пробок. Таким образом, система не позволит проблеме возникнуть. Это гораздо эффективнее, чем потом героически ее решать", - заявил мэр Череповца.

По его словам искусственный интеллект также дает возможность обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта. Система видит автобус, знает, по какому маршруту он идет, и включает зеленый свет, как только пассажирский транспорт приближается к перекрестку. Все это начнет работать уже в ближайшем будущем.