Росстат: население России сократится к 2030 году на 3 млн человек

По данным Росстата население России без учета новых регионов может сократиться на 3 млн человек к 2030 году. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, прошедшему в Великом Новгороде в конце сентября. Пишет РБК:

«По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 146 447,4 тыс. человек. Согласно проекту среднего варианта демографического прогноза Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3192,3 тыс. человек».

К 2030 году число россиян без учета новых регионов может снизиться до 143,255 млн человек. Это минимум с 2012 года.

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