В детских садах Череповца дефицит детей

В детских садах Череповца осталось 2180 мест. Сообщил мэр города Череповца Вадим Германов.

"Больше всего свободных мест в садах Заречья - 1210, в Индустриальном районе - более 600, в Северном - более 300. Дефицит традиционно в Зашекснинском. Здесь в очереди стоит 807 детей старше 1,5 лет. С 15 августа работала и комиссия по дополнительному комплектованию. Заявления сюда приносили те, кому не досталось места в выбранном дошкольном учреждении, либо желающие перейти в другой сад. Часто родители скептически относятся к таким комиссиям, а зря. По итогам работы положительное решение принималось в 92% случаев. Из 491 заявления удовлетворены были 453", - написал мэр у себя на странице в ВК.

Всего в детские сады Череповца впервые пошли 3154 ребенка. То есть свободными остались почти 40% мест.

Ранее NewsVo писал, что глава Череповца Маргарита Гусева сообщила о том, что в Череповце за 12 лет население может сократиться до 275 тысяч человек.

В Череповце рождаемость была выше смертности с 2012 по 2016 год. С 2018 года началось уменьшение населения. Сейчас 306 тысяч жителей, по прогнозам к 2035 году будет 275 тысяч.