Россия попала в список стран-лидеров по количеству серверов с мошенническими веб-сайтами

Россия попала в список стран-лидеров по количеству серверов, на которых размещаются мошеннические веб-сайты

Лидерство возглавила Канада. Также в список вошли Нидерланды, США и Великобритания. Россия заняла 4 строчку, при этом домен .ru у владельцев фишинговых сайтов занимает второе место по популярности после .com.

Согласно данным подведомственного учреждения Минцифры НИИ «Интеграла», на начало октября 2023 года подобные серверы располагаются в 76 странах, при том, что в прошлом году количество стран составляло 82. Однако число самих серверов, на которых размещаются мошеннические сайты, за год выросло на 65%, достигнув значения в 93,2 тыс.

В России количество серверов составило 9,5 тыс. при росте на 14% за год.

Ранее NewsVo сообщал, что мошенники украли у жителей Вологды 216 млн 883 тысячи 308 рублей с начала года. В полицию вологжане обращались 763 раза.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Соблюдайте простые правила:

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.

2. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию самостоятельно, позвонив в контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.

4. Приобретайте товар только на проверенных Интернет – сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.