Мошенники с начала года своровали у вологжан почти четверть миллиарда рублей

Мошенники украли у жителей Вологды 216 млн 883 тысячи 308 рублей с начала года. В полицию вологжане обращались 763 раза.

Только за два дня жители всей Вологодской области пополнили счета мошенников на 12 миллионов рублей. Так, например, преподавательница из Череповца отдала мошенникам более 7 млн рублей, для этого она брала кредиты и занимала деньги у знакомых..



Начиная с середины сентября женщине 1956 г.р. поступили звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансового учреждения.

"Во время общения череповчанке сообщали о попытке похищения мошенниками денег с ее банковского счета или о попытках оформления от ее имени кредита путем предоставления в банк генеральной доверенности. Собеседники убедили жительницу города металлургов в имеющейся возможности предотвращения несанкционированных финансовых операций. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, они пообещали ей помочь. Для этого потерпевшая сняла со счета сбережения, а также оформила кредитную карту и пять кредитов в разных банках на общую сумму порядка 4 миллионов 453 тысяч рублей. Кроме того, она заняла у знакомых порядка 950 тысяч рублей. Все денежные средства череповчанка переводила на различные подконтрольные аферистам счета посредством банкоматов и электронных платежных систем. Общий ущерб составил порядка 7 миллионов 267 тысяч рублей", - сообщили в УМВД России по Вологодской области.

За прошедших два дня, 7 и 8 октября, в органы внутренних дел Вологодской области поступило 10 заявлений о мошенничествах. На уловки мошенников попались жители города Череповца и Сокольского района. Ущерб, причиненный заявителям, составил порядка 12 миллионов рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Соблюдайте простые правила:

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.

2. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию самостоятельно, позвонив в контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.

4. Приобретайте товар только на проверенных Интернет – сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.