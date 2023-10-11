Уроженец Белозерска выступил на одной сцене с Игорем Верником

[ Культура ]

Илья Козырев – выпускник школы-студии МХАТ, актер Московского художественного театра имени А.П. Чехова играет в новом спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» в роли Ильи Звездича. Премьера состоялась вчера. В актерский состав также вошли Игорь Верник и Мария Фомина.

Режиссером постановки выступил Петр Шерешевский. Спектакль вдохновлен пьесой Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» и «Новеллой о снах» Артура Шницлера. Второе произведение публике хорошо известно благодаря триллеру Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» – экранизации новеллы.

Илья Козырев дебютировал на сцене Художественного театра в 2022 году в роли Васеньки в спектакле «Деревня дураков». В 2023 году был принят в труппу МХТ им. А. П. Чехова. Также он играет в Театре на Бронной в спектакле «Вероника».

Теги: театр актеры земляк
 

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