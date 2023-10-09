В Вологде выберут лучшую книгу 2022 года

[ Культура ]

В Вологде 9 октября стартует Неделя вологодской книги. Мероприятия пройдут в Вологодской областной универсальной научной библиотеке на ул. Марии Ульяновой, 1. Событие начнется с презентации выставки «Обязательный экземпляр – 2023». 10 октября пройдет презентация сборника стихов разных лет члена Союза писателей России, поэтессы Натальи Сидоровой «Ледяная роза».

11 октября вологжан ждет интеллектуальный литературный турнир «Тендряковские перевертыши». А 12 октября состоится церемония подведения итогов ХII областного конкурса «Вологодская книга — 2022». Там будут выбраны лучшие литературные произведения, названы имена самых талантливых авторов, издателей, полиграфистов, книжных дизайнеров и иллюстраторов.

13 октября пройдет вечер памяти писателя, поэта и журналиста Владимира Кудрявцева. А завершится неделя 14 октября презентацией сборника «Свет матерый» поэта, члена Союза писателей России Андрея Лушникова и вечером бардовской песни «Созвучие времен».

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Теги: книги презентация писатели библиотека им. Бабушкина
 

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