В Вологодской области назначили нового сенатора

26 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников издал постановление о наделении полномочиями сенатора Ольгу Данилову, которая ранее была региональным уполномоченным по защите прав пенсионеров и ветеранов. Она заменит на посту Елену Авдееву, скончавшуюся в сентябре этого года после тяжелой болезни.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от органа исполнительной власти Вологодской области Данилову Ольгу Михайловну с 26 сентября 2023 года. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального собрания РФ не позднее 27 сентября 2023 года», — указано в постановлении.