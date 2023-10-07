В Череповце полиция устроила стрельбу по машине с подростком за рулем

Инцидент произошел 4 октября. Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Мицубиси ASX с закрытым номерным знаком и начали его преследование. В процессе, они неоднократно просили водителя остановиться, тем не менее машина продолжала ехать, нарушая правила ПДД. В следствие чего, сотрудники применили табельное оружие, выстрелив сначала вверх, а затем по колесам автомобиля.

Полицейским удалось остановить легковушку, из которой выбежали водитель и пассажир с целью скрыться, после чего были задержаны. Позже было установлено, что в машине находились был 15-летний водитель и 14-летний пассажир.