«Вологда-Чеваката» проиграла ногинскому «Спартаку»

[ Спорт ]

В первом матче нового сезона серебряный призер Суперлиги «Чеваката-Вологда» проиграла в Ногинске местному «Спартаку» со счетом 73:63.

Самыми результативными в «Чевакате» оказались Мария Канищева – 15 очков, а также Кристина Корд и Есения Магжанова, набрав по 13 очков. В «Спартаке» больше всего очков забила экс-чевакатка Алина Безбородова.

Второй матч сезона спортсменки проведут в родной Вологде. 11 октября пройдет матч с «Казаночкой», а 14 октября – со столичной «Руна», которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу Суперлиги России.

Теги: «Вологда-Чеваката» баскетбол суперлига
 

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