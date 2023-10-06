Жители Череповецкого района "скинулись" на контейнерные площадки под мусор

До конца года на территории Череповецкого района будет обустроено 26 контейнерных площадок в 24 населенных пунктах. Сообщил глава района Роман Маслов.

"Напомню, что в июле этого года мы приняли решение поддержать инициативных жителей и создали свой районный проект «Моя деревня». В этом году проект направлен на обустройство контейнерных площадок. За счет средств бюджета района будет покрываться 70% от стоимости работ, остальная часть — средства населения", - рассказал руководитель администрации района Роман Маслов.

Только руководитель тактично умолчал о том, что проект "Моя деревня" родился после судов, которые обязали власти оборудовать площадки под мусор в населенных пунктах. Ведь это их задача. Но так как денег у района нет, власти решили взять хотя бы часть с жителей, которые, напомним, итак платят налоги государству и не обязаны софинансировать то, что должна делать администрация.

"Подскажите, к кому обратиться? Глава у нас собрала депутатов и сказала им, что на администрацию поселения наложен штраф в 50 т.р. за то, что нет площадок под мусорными контейнерами. Денег на площадки, как говорит глава, нет. Отправила депутатов собирать деньги с населения. Они говорят так: 70% даст администрация района, 30% надо собрать с жителей. Я спрашиваю: на каком основании? Они говорят: по решению схода жителей. А где, когда этот сход был?" - написала в июле жительница Мяксинского сельского поселения.

Глава сельского поселения Мяксинское Леонилла Киселева не увидела ничего предосудительного в сборах на площадки и осудила тех налогоплательщиков, которые "не хотят ничего делать сами и никогда не сдает ни на что".

Однако, жители обратили внимание на другой момент. Недавно был суд по контейнерной площадке в Югском сельском поселении. Суд обязал администрацию Череповецкого района оборудовать площадки. О чем жители и сказали главе поселения. Задача устанавливать контейнерные площадки принадлежит району.

6 июля глава Череповецкого района Роман Маслов анонсировал проект "Моя деревня". Сделал он это после того, как в силу вступило судебное решение по контейнерным площадкам в Югском сельском поселении. При этом депутаты поддержали решение администрации единогласно.

Роман Маслов решил пойти по пути областных властей, которые уже не первый год реализуют проект "Народный бюджет", вытягивая дополнительные деньги из карманов налогоплательщиков на обустройство тротуаров, спортивных площадок, площадок под мусор и так далее. Жители же собрали необходимую сумму, им тоже в бардаке сидеть не хочется.

Стоить отметить, что помимо частичной оплаты инициатив в рамках "Народного бюджета" и районных проектов вроде "Моей деревни", жители также не перестают платить налоги.

Как известно, работники платят один налог с зарплаты — НДФЛ по ставке 13 %. Плюс есть еще страховые взносы, которые работодатели также высчитывают из суммы, которую могли бы потратить на работника - в общем случае тариф страховых взносов составляет 30,2 % (22 % на ОПС + 5,1 % на ОМС + 2,9 % на ОСС + 0,2 % на НСиПЗ). То есть налоговая нагрузка на зарплату россиянина составляет примерно 33 %. Кроме этого, россияне платят имущественные налоги - транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физлиц. А также НДС и акцизы, которые платят все, что-либо приобретая или оплачивая услуги ЖКХ и топливо. НДС является налогом косвенным, но в конечном итоге он все-таки ложится на плечи конечного потребителя, так как заложен в стоимость товаров и услуг.

Высчитать точную сумму НДС и акцизов невозможно. Но, примерно, вместе с ними общая налоговая нагрузка на среднего россиянина составляет примерно 45%.