Вышел фильм про усадьбу Хвалевское Бабаевского округа

Съемки короткометражного фильма «Усадьба Хвалевское: связь времен и поколений» проходили в селе Борисово-Судское в Бабаевском округе во второй половине сентября в рамках госпрограммы «Наследие Вологодчины» при поддержке губернатора области Олега Кувшинникова. Проект реализуется в целях популяризации памятников истории и архитектуры региона.

Лента повествует об истории усадьбы и его владельцев, а также о ее возрождении уже в XXI веке. Съемки фильма заняли два дня. В кадр попали окрестности села Борисово-Судское, церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нижней Чужбойке и внутреннее убранство дома.

Ранее Newsvo писал о восстановлении усадьбы Хвалевское наследниками рода Качаловых.