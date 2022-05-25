Наследники рода Качаловых из Лондона рассказали историю восстановления усадьбы Хвалевское в Вологодской области

Наследники рода Качаловых из Лондона рассказали о том, как они восстанавливали усадьбу Хвалевское в Вологодской области.

Юрий Войцеховский и Вера Войцеховская-Качалова выступили с презентацией в рамках прямого эфира, организованного 24 мая Русским университетом.

Ранее NewsVo рассказывал, что усадьба была построена в середине 19 века в селе Борисово-Судское Бабаевского района в живописном месте на высоком берегу реки Суды и ее притока Чужбойки.

С усадьбой связаны судьбы двух губернаторов Архангельской губернии отца и сына известного советского ученого и академика Качалова, родной бабушки поэта Александра Блока Ариадны Александровны и многих других выдающихся людей России.

После национализации усадьбы здесь располагались местные органы власти, средняя школа, в годы войны здесь был военный госпиталь, потом снова школа. В 1977 году школа переехала в новое здание, и усадебный дом начал приходить в запустение.

– Когда мы приехали первый раз и увидели усадьбу, сердце дрогнуло. Слава Богу, мы решились, и мы эту усадьбу восстановили, – говорит Юрий Войцеховский, со-председатель благотворительного фонда «Усадьба Хвалевское» (Лондон).

Войцеховские-Качаловы приобрели здание на аукционе как частный дом в 2007 году, тогда она была в запущенном состоянии, сейчас усадьбу называют культурной столицей района.

– Усадьбу построил мой прапрадед Николай Александрович Качалов, который сам из этих мест, – говорит Вера Войцеховская-Качалова, потомок русского дворянского рода Качаловых, со-председатель благотворительного фонда «Усадьба Хвалевское» (Лондон). – Он прошел службу во флоте, вернулся, женился на соседке Александре Павловне и вместе они построили этот замечательный каменный дом, уникальный для этих мест. У них было 15 детей, из которых 12 выжили и оставили потомство. Я – одна из этих потомков.

Сейчас в усадьбе действует музей, работает воскресная школа, проводятся экскурсии, благотворительные концерты и фестивали.

Посмотреть запись видеотрансляции выступления Войцеховских-Качаловых о восстановлении усадьбы можно по ссылке с 48-й минуты до 1 часа 15 минут.

