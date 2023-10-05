Детский музыкальный театр стал площадкой для съемок фильма

[ Культура ]

В Детском музыкальном театре Вологды прошли съемки полнометражного фильма режиссера и дизайнера Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы». В роли актеров выступили молодые артисты студии классического балета г. Вологды. Съемки проходили 30 сентября и длились 12 часов. В них также участвовал российский артист балета и солист Большого театра Сергей Филин.

На своей странице ВКонтакте Яна Недзвецкая выразила восхищение вологодским танцовщицам и их преподавателю:

«Разве не красавицы эти девчонки? Потрясающий Детский музыкальный театр есть в Вологде! И в театре - студия балета. Мария Витальевна - спасибо Вам за все! Это потрясающий главный хореограф театра. А какие костюмы!».

Фильм повествует о талантливых детях с особенностями развития. Главная героиня, в исполнении балерины Инны Новиковой, страдает синдромом Аспергера. В съемках приняли участие и другие дети из Тарноги и Вологды.

Ранее Newsvo рассказывал о том, как съемки фильма «Пуанты для моей мамы» проходили на горе Андоме.  

Теги: киносъемки балет Детский музыкальный театр
 

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