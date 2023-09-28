В Вологодской области прошли съемки фильма о балерине

[ Культура ]

В Вологодской области прошли съемки фильма Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы». Главную героиню сыграла балерина Инна Новикова. Другие роли исполнили Оксана Сташенко и Дина Корзун. Это уже второй полнометражный фильм режиссера после «Убойных вестей из Чухломы».

Съемки проходили в Москве, в деревне Пяльма Республики Карелия, в Вологде, а также на горе Андома на берегу Онежского озера в Вытегорском районе.

Сама Яна Недзвецкая в соцсетях выразила огромное восхищение особенностям нашего региона: природе, деревянным особнякам, уютным кофейням и цветочным магазинам, музею-заповеднику Семенково и «Музею забытых вещей».

«Позитивный и очень творческий город! Любила всегда Вологду. Сейчас прониклась еще больше - вкушаю не бегом и залпом, а с кайфом и мелкими глоточками. А чего стоит потрясающе уютный Музей забытых вещей, дом купца второй гильдии! Это место, в котором хочется тихонько затеряться от смотрительниц и тихо заночевать» - пишет Яна на своей странице ВКонтакте.

Теги: киносъемки Андома гора балерина
 

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