В Вологодской области прошли съемки фильма о балерине

В Вологодской области прошли съемки фильма Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы». Главную героиню сыграла балерина Инна Новикова. Другие роли исполнили Оксана Сташенко и Дина Корзун. Это уже второй полнометражный фильм режиссера после «Убойных вестей из Чухломы».

Съемки проходили в Москве, в деревне Пяльма Республики Карелия, в Вологде, а также на горе Андома на берегу Онежского озера в Вытегорском районе.

Сама Яна Недзвецкая в соцсетях выразила огромное восхищение особенностям нашего региона: природе, деревянным особнякам, уютным кофейням и цветочным магазинам, музею-заповеднику Семенково и «Музею забытых вещей».