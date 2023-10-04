Вологжан приглашают на уроки актерского мастерства

7 октября в Доме вологодского масла начнутся занятия в театральной лаборатории «Чердак». Принять участие могут все желающие старше 18 лет, в том числе без сценического опыта. Занятия будут вести актриса Камерного театра Мария Иваненко, хореограф Полина Афанасова, художник Александр Визарт и музыкант Кирилл Санталов.

Участники познакомятся с основами актерского мастерства, будут развивать воображение и пластические навыки, научатся работать с художественным материалом. Курс рассчитан на 3 месяца. Итогом станет публичный показ спектакля, в котором ученики будут не только исполнителями, но и авторами.

Занятия театральной лаборатории «Чердак» будут проходить два раза в неделю (вторник 19:00-21:00, суббота 13:00-15:00) по адресу: Вологда, Октябрьская, 11. Записаться можно, заполнив форму, или написав в личные сообщения Марии Иваненко.

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