В Вологде загорелось здание школы, которое уже несколько лет ждет ремонта

В Вологде выгорело нерабочее здание школы №23 на улице Козленской. Оно было передано школе в 2022 году, после того как родители неоднократно поднимали вопрос о расширении школы. Ученики вынуждены ходить на уроки в две смены.

Решение о передаче здания на Козлёнской, 99А было принято на градостроительном совете при губернаторе Олеге Кувшинникове.

«По оценке специалистов, восстановление здания сопоставимо с затратами при капитальном ремонте школы 11, который проводился в 2020 году. Пусть даже на работы уйдет не один год, но это будет хороший задел на будущее, потому что в центральной части города у нас нет участков для строительства новой школы», — говорил в 2022 году мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Оба корпуса школы включили в программу капремонтов. Ранее NewsVO сообщал, что ремонт школы собирались провести в 2024 году. Однако, сроки ремонта подвинули.

По информации администрации города в настоящее время начало ремонта школы №23 запланировано на 2025 год. Разработана проектно-сметная документация на одно здание и разрабатывается на второе.

Теперь же в здании, которое отдали школе, случился пожар. Как рассказали в региональном управлении МЧС, в десятом часу вечера загорелись помещения левого крыла на третьем этаже здания. На месте пожарные обнаружили, что по вентиляции огонь начал распространяться на чердачное помещение. Ликвидировать пожар удалось на площади 100 кв.м.

В МЧС уточнили, что причиной возгорания мог быть намеренный поджог или неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Школа № 23 находится в центре города прямо через дорогу от департамента образования Вологодской области, здание которого в отличие от школы несколько лет назад было отремонтировано. Хотя оно итак выглядело прилично. Школа же, построенная еще в первой половине 20 века, выглядит удручающе уже много лет.