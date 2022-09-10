Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность

Здание школы № 23 в Вологде передали в муниципальную собственность, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Решение о передаче здания на Козлёнской, 99А было принято на градостроительном совете при губернаторе Олеге Кувшинникове.

«По оценке специалистов, восстановление здания сопоставимо с затратами при капитальном ремонте школы 11, который проводился в 2020 году. Пусть даже на работы уйдет не один год, но это будет хороший задел на будущее, потому что в центральной части города у нас нет участков для строительства новой школы», — говорится в сообщении мэра.

Оба корпуса школы включили в программу капремонтов. Сейчас идёт обследование зданий и готовится проектно-сметная документация. Вопрос ремонта планируется вынести на следующий градостроительный совет.

Ранее NewsVO со ссылкой на издание «Город Во» сообщал, что ремонт школы собирались провести в 2024 году.