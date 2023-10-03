В Соколе неизвестные расстреливают кошек

[ Происшествия ]

Сокольчане ищут неизвестного, который расстреливает кошек. Последний раз на улице была расстреляна сиамская кошка. Хозяин животного сейчас ищет очевидцев происходящего. 

По его словам питомца расстреляли из пневматики на Советской,85. Это уже не первый случай. Сокольчане подтвердили, что в городе орудует живодер:

"Полтора месяца назад кот пришёл домой с выбитым глазом. У нас частный сектор и где он был и что случилось, отследить не удалось... Почему-то думаем, что тоже НедоЧЕЛОВЕК постарался".

Тоже на днях в РМЗ в районе Когаша коту прострелили позвоночник, извлекли пульку от пневмата

Это не первый случай уже, у нас котёнка убили 10 дней назад и тоже на советской 84.

Такие комментарии можно прочитать под постом хозяина расстрелянной кошки. 

Жестокое обращение с животными по закону наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Теги: кошки жестокое обращение жестокое обращение с животными
 

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