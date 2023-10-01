«Вологда-Чеваката» проиграла в Кубке России по баскетболу

В первом матче 1/8 финала вологжанки принимали столичный МБА, и вели в счёте к большому перерыву 38:30. Но во второй половине матча результативность у «Чевакаты» упала, "пчелы" смогли набрать только 12 очков в третьей четверти и 10 - в четвёртой. В результате потерпели поражение со счётом 60:69.

16 очков у хозяек паркета в матче набрала Кристина Корд, 11 - Мария Канищева.

Ответный поединок 1/8 Кубка России пройдёт в Москве, 25 октября. Вологжанкам, чтобы пройти в следующий этап, нужно будет выиграть с разницей не менее 10 очков. Ну а ещё раньше, уже на следующей неделе, стартует новый сезон Суперлиги. В первом матче турнира «Вологда-Чеваката», 6 октября, сыграет с ногинским «Спартаком».

