В 39-й школе Вологды прошел урок по кибербезопасности

Школьников учили основам поведения в интернете

Специалисты «Ростелекома» провели в Вологде урок по кибербезопасности для старшеклассников средней общеобразовательной школы № 39 имени Степана Ловенецкого. Школьники узнали, как создать надежные пароли, защитить цифровые данные, распознать злоумышленников и как обезопасить себя и своих близких в виртуальном пространстве. Занятие прошло в рамках регионального форума «С IT по пути». Форум инициирован департаментом цифрового развития Вологодской области в поддержку Дня российского Интернета, который ежегодно отмечается 30 сентября.

На уроке подростки активно участвовали в дискуссии, делились личными историями о случаях потери доступа к аккаунтам в социальных сетях и игровых онлайн-сервисах из-за неосторожности.

- Жизнь современного человека трудно представить без цифровых сервисов и приложений, ведь мы используем их для решения самых разных повседневных задач. При этом онлайн-среда часто связана с рисками для безопасности пользователя, поэтому так важно говорить школьникам о киберзащите, - поделилась зам. директора по воспитательной работе 39-й школы Елена Шиловская.

- «Ростелеком» является одним из учредителей Альянса по защите детей в интернете. Мы считаем кибербезопасность одним из ключевых приоритетов современного общества, поэтому уделяем большое внимание правилам поведения в Сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Интернет открывает множество возможностей, но нам стоит постоянно сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами виртуальных угроз. Одна из задач «Ростелекома» — научить детей ответственному и осознанному потреблению информации в интернете, - отметил директор Вологодского филиала Ростелекома Евгений Забродин.

Тем временем «Ростелеком» подготовил серию короткометражных фильмов «Кибербезопасность» (12+) о правилах поведения и способах защиты в цифровой среде. Обучающие ролики можно посмотреть на видеосервисе Wink абсолютно бесплатно. В мини-сериал входит шесть историй, в каждой из которых звучат рекомендации: как не стать жертвой мошенничества, тревожного спама, травли в интернете и другие. Видеоконтент поможет сделать правильные выводы и развить полезные привычки в области кибергигиены как детям, так и их родителям.

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