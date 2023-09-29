По улицам Череповца бегал медведь

[ Общество ]

Еще один косолапый оказался в центре внимания в Вологодской области. Вчера поздно вечером Череповчане заметили бегающего по улицам медведя.

"По звонку с ЕДДС районный охотовед оперативно выехал в Зашекснинский район. Совместно со свидетелями Алексей Шиков обследовал территорию. Череповчане видели, как косолапый убегает в лесополосу около нового ТЦ. Сейчас наш охотовед собирает группу охотников с собаками для обследования окрестностей Череповца и отпугивания медведя подальше от границ города. Надеемся косолапый нашёл обратную дорогу в дикую природу", - сообщают в Облохотдепартаменте. 

Там просят в подобных случаях оперативно сообщать в ЕДДС по номеру 112. Ранее NewsVo писал, что в Вологодском округе поймали медведя, который воровал мед.

Теги: медведь животные в городе
Фото: Облохотдепартамент
 

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