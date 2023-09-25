В Вологодском округе поймали медведя, который воровал мед

В Вологодском округе задержан косолапый вор. Медведь разорял пасеки местных жителей.

"Нам поступил сигнал о выходе медведя в деревне Ермолово, недалеко от поселка Майский Вологодского округа. Косолапый решил полакомиться мёдом, разорив улей с пчелами. Охотовед решил покараулить озорника ночью, ведь все подобные случаи медведи совершают в темное время суток. Мишка не пришел. Объявился косолапый уже в соседней деревне, где также разорил улей. Самым верным решением в ситуациях выхода диких животных к людям - это транспортировка зверя подальше в лес. Охотовед продолжал караулить рядом с пасекой. Вечером сотрудник Облохотдепартамента услышал шум у забора и уже через минуту медведь стоял среди ульев. Прицел с седативным средством был наготове, меткий выстрел и косолапому пришлось на время погрузиться в сон", - рассказали историю в Облохотдепартаменте.