Долги коммунальщиков Вологодского округа перед газовиками выросли

28 организаций не погасили задолженность перед «Газпром теплоэнерго Вологда». В числе самых злостных неплательщиков МУП ЖКЗ "Федотово" и МУП ЖКХ "Новленское", которые обслуживают дома в Семенково-1, Семенково-2, Дорожный, Кипелово.

Жители этих поселков написали обращение в прокуратуру в связи с отсутствием отопления в жилых домах.

Ранее NewsVo писал, что жители Вологодского округа написали коллективное обращение в прокуратуру в связи с тем, что у них все еще не подключено отопление. Пока на улице хорошая погода, но впереди похолодание, а обещанного тепла ни в домах, ни в садах нет.

Подписи под обращением собрали жители Кипелово. Они пояснили, что дети уже начинают болеть. Что отопление в учреждениях обещали включить еще до 20 сентября. Но его в назначенный срок не появилось. Оказалось, что отопление ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не подключало из-за долгов. Глава Вологодского округа 26 сентября заявил, что составлено трехстороннее соглашение с коммунальными предприятиями и ресурсоснабжающей организацией, подача тепла в котельные возобновится.

К слову, это не первый раз, когда газовики лишают благ цивилизации местных жителей. Так в июле этого года из-за долгов коммунальщиков от горячей воды было отключено 8 поселков Вологодского округа. Но долги коммунальщиков никуда не делись. С началом отопительного сезона ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» подвело итоги исполнения платежной дисциплины среди своих потребителей.

"35 организаций своевременно и в полном объеме оплачивают услуги за тепловую энергию и не имеют долгов перед поставщиком. Среди них МАУ «Ледовый Дворец», ПАО «Северсталь», МАУ «Спортивный клуб «Череповец» и др. Тем не менее 28 компаний – в списке должников. По состоянию на сегодняшний день наиболее крупными неплательщиками являются МУП ЖКХ ВМО «Федотово» (8,7 млн руб.) и МУП ЖКХ «Новленское» ВМО (более 5 млн руб.)", - сообщили в компании.

Там уточнили, что на протяжении последних лет эти предприятия систематически нарушают свои обязательства по платежам перед «Газпром теплоэнерго Вологда», накапливая серьезные долги.

Учитывая данные обстоятельства, руководство «Газпром теплоэнерго Вологда» неоднократно направляло в адрес главы Вологодского муниципального округа обращения с просьбой урегулировать вопрос по погашению задолженности муниципальных предприятий, особенно в период проведения летней ремонтной кампании.

Как подчеркнул генеральный директор «Газпром теплоэнерго Вологда» Дмитрий Ганичев, совокупный долг «Новленское» и «Федотово» накануне нового отопительного периода 2023-2024 не только не сократился, а увеличился до 14 млн руб.