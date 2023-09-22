Сады и дома нескольких поселков Вологодского округа все еще не подключили к отоплению

Жители Вологодского округа написали коллективное обращение в прокуратуру в связи с тем, что у них все еще не подключено отопление. Пока на улице хорошая погода, но впереди похолодание, а обещанного тепла ни в домах, ни в садах нет.

Подписи под обращением собрали жители Кипелово. Они пояснили, что дети уже начинают болеть. Что отопление в учреждениях обещали включить еще до 20 сентября.

Обслуживает Кипелово ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Она является дочерним предприятием крупного российского теплоэнергетического холдинга АО «Газпром теплоэнерго», который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ПАО «Газпром»).

В настоящее время в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» эксплуатируется 23 котельных, генерирующих тепловую энергию по всей области. В Вологодском округе обслуживаются поселки Семенково-1, Семенково-2, Дорожный и Кипелово. По информации местных жителей нигде тепла нет.

NewsVo направил запрос в ресурсоснабжающую организацию по ситуации.

Жители также пишут жалобы на странице главы округа Сергея Жестянникова. Сначала они получили ответ о том, что 20 сентября все дома и учреждения будут подключены к теплу. Этого не случилось. И власти уже ответили, что ведется работа с ресурсоснабжающей организацией.

К слову, это не первый раз, когда газовики лишают благ цивилизации местных жителей. Так в июле этого года из-за долгов коммунальщиков от горячей воды было отключено 8 поселков Вологодского округа. Общая сумма неуплаты тогда составила более 130 миллионов рублей. Из-за этого газовики пошли на радикальные меры и временно приостановили подачу ресурса в котельные.

За их работу отвечает МУП ЖКХ «Федотово». Эта же организация обслуживает и Кипелово. Тогда администрация округа занялась разработкой антикризисного решения.

Ранее глава Вологодского округа Сергей Жестянников дал старт отопительному сезону на территориях, которыми руководит. Дата начала отопительного сезона - 20 сентября. Учреждения должны были начать подключать по заявкам еще с 18 сентября.