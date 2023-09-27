Маркировать рекламу научат вологодских предпринимателей

Бесплатный семинар по нововведениям в сфере рекламы пройдет 4 октября

С 1 сентября 2023 года в РФ начали действовать штрафы за размещение рекламы в интернете без маркировки. Центр «Мой бизнес» Вологодской области приглашает на практический семинар «Обязательная маркировка рекламы», на котором эксперт разберет ответы на самые популярные вопросы предпринимателей, касающиеся нововведений.

Мероприятие состоится 4 октября в 14.00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Вологда, ул. Конева, 15.

Обучение будет полезно как тем, кто размещает рекламу в интернете (предприниматели, блогеры, физ. лица), так и рекламным агентствам, которые закупают рекламу.

На семинаре планируется осветить ряд остро актуальных вопросов:

- Как сейчас писать посты в соцсетях и статьи на сайты, чтобы не нарушать закон "О рекламе"?

- Что такое "реклама" согласно ФЗ №38, и чем реклама отличается от информационного материала? Какие посты однозначно считаются рекламой, а какие нет?

- Как правильно маркировать рекламу и как правильно отчитываться по итогам каждого месяца?

Спикерами выступят представители ООО "Лига права", которые рассмотрят правовые аспекты, а маркетинговая компания "Красный кругозор" расскажет про сам механизм маркировки.

Обязательно зарегистрируйтесь на мероприятие по этой ссылке.

Обучение пройдет в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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