Скончалась актриса Вологодского драмтеатра Ангелина Ноздрина

Скончалась актриса Ангелина Ноздрина. О смерти актрисы сообщили ее коллеги.



Ангелина Евгеньевна 20 лет прослужила в Вологодском драмтеатре. За это время она создала множество разноплановых сценических образов, демонстрируя не только способность профессионально воплощать замысел режиссера, но и выявлять некоторые характерные черты своей творческой индивидуальности – искренность и натуральность, стремление к четкой психологической обоснованности поступков своих героинь, способность играть в разных жанрах Снималась в кино и сериалах. Увлекалась созданием кукол.