Скончалась актриса Вологодского драмтеатра Ангелина Ноздрина

[ Общество ]

Скончалась актриса Ангелина Ноздрина. О смерти актрисы сообщили ее коллеги.

Ангелина Евгеньевна 20 лет прослужила в Вологодском драмтеатре. За это время она создала множество разноплановых сценических образов, демонстрируя не только способность профессионально воплощать замысел режиссера, но и выявлять некоторые характерные черты своей творческой индивидуальности – искренность и натуральность, стремление к четкой психологической обоснованности поступков своих героинь, способность играть в разных жанрах Снималась в кино и сериалах. Увлекалась созданием кукол.

 

Теги: актеры Драмтеатр
 

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