В Вологде продлили режим работы музыкального фонтана

До 1 октября продлен режим работы светомузыкального фонтана в Вологде. Об этом сообщают в администрация города Вологды. Решение было принято в связи с теплой погодой и просьбами жителей.

Фонтан должен был быть закрыт на зиму 24 сентября. Его работу продлили до 1 октября.

«Принял решение отложить срок отключения светомузыкального фонтана еще на неделю в связи с устоявшейся теплой погодой и по многочисленным просьбам наших вологжан. Еще неделю он будет работать с 10.30 до 20.00 в статическом режиме, то есть без света и музыки. Закрытие фонтана запланировано на 1 октября. Впереди еще целых семь дней, чтобы полюбоваться светомузыкальным шоу, которое начинается в 20.00. Обращаюсь ко всем вологжанам: не залезайте на конструкцию фонтана, давайте вместе беречь новую достопримечательность города», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде на открытии фонтана у ЦУМа прошла церемония бракосочетания для пяти пар. Фонтан состоит из 98 форсунок, подающих струи, двух каскадов и «босоногой» зоны с уровнем воды до 10 см. В основе проекта заложено напоминание о многовековом промысле Вологодского края – изготовлении льняной нити для кружевоплетения.

Концепция «льняной нити» подана через смысловые зоны фонтана с разными сценариями. Из чаши фонтана поднимаются струи, имитируя ростки, другие зоны в образной форме рассказывают об этапах обработки льна и получения льняной нити. Фонтан работает с разными режимами подсветки и проигрывает музыкальные композиции. На его создание было потрачено 140 млн рублей. С октября фонтан законсервируют и вновь включат следующим летом.