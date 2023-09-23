На жителя Мурманской области, угнавшего корабль в Вологде, завели уголовное дело

[ Происшествия ]

Угонщиков корабля в Вологде оказался 34-летний мужчина из Мурманской области.  Об этом сообщает портал shot-news.ru.

По данным портала Антон из Мурманской области гостил в Вологде и так нагостился, что угнал корабль:

«Пил всю ночь, а в шесть утра его попутала медуза Горгона, зеленый змий. Он залез в пассажирский теплоход «Персей» у причала на реке Вологда. Отшвартовав судно, зашел в капитанскую рубку и попытался завести двигатель. Но тот никак не поддавался. Поэтому «мореплаватель» решил просто плыть по течению. Через сто метров «Персей» сел на мель. А за пьяным «капитаном» приехали полицейские».

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон водного транспорта». Антон был задержан полицией, но выпущен под обязательство о явке.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде 22 сентября пьяный мужчина угнал теплоход. 

Теги: угон реки катера корабли угонщики
 

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