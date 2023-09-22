Участники конкурса ко Дню основания Вологодской области могут выиграть фирменные рюкзаки Segezha Group

Накануне Дня основания Вологодской области, который отмечается 23 сентября, Segezha Group объявила конкурс* в социальной сети ВКонтакте.

Вологодский блогер Северяночка недавно провела целый день в квартире первого деревянного многоэтажного дома из CLT-панелей в Соколе. В ее фоторепортаже, что опубликован в посте, спрятаны региональные бренды. В публикации блогера необходимо найти спрятанные на фото региональные бренды и назвать их в комментариях. Пост размещён в официальном сообществе Segezha Group.

Конкурс стартовал 21 сентября, итоги будут подведены 25 сентября 2023 года путем рандомного выбора. Победитель получит шикарный приз – брендированный рюкзак от Segezha Group.

Компания Segezha Group традиционно поддерживает просветительские проекты, связанные с сохранением культурного наследия в регионах присутствия.

*Информацию об условиях конкурса, сроке, месте и порядке проведения можно прочитать здесь

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