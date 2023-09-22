В Кириллове грабитель магазина был пойман на месте преступления

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Кириллове задержали мужчину, который пытался ограбить магазин.

Накануне около часа ночи сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии города Кириллова поступил сигнал тревоги из охраняемого объекта «Магазин продукты», расположенного на улице Ленина.

Наряд группы задержания выехал по указанному адресу. При осмотре объекта было обнаружено разбитое окно и неизвестный гражданин с окровавленными руками от порезов стекла. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

