В Череповце больше тысячи школьников отправили на карантин

В Череповце 45 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ. На домашнее обучение отправлено 1214 школьников.

В управлении образования Череповца cherinfo рассказали, что всего на больничном из-за острой респираторной вирусной инфекции находятся больше четырех тысяч школьников. По коронавирусу карантинов в школах нет.

Однако, еще три класса на карантине с острой кишечной инфекцией. На домашнее обучение дети переводятся по причине превышения 20-процентного порога заболеваемости.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодском округе Майская школа приостановила свою работу из-за вспышки кишечной инфекции.