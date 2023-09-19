В Череповце больше тысячи школьников отправили на карантин

[ Общество ]

В Череповце 45 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ. На домашнее обучение отправлено 1214 школьников. 

В управлении образования Череповца cherinfo рассказали, что всего на больничном из-за острой респираторной вирусной инфекции находятся больше четырех тысяч школьников. По коронавирусу карантинов в школах нет.

Однако, еще три класса на карантине с острой кишечной инфекцией. На домашнее обучение дети переводятся по причине превышения 20-процентного порога заболеваемости. 

Ранее NewsVo писал, что в Вологодском округе Майская школа приостановила свою работу из-за вспышки кишечной инфекции.

Теги: ОРВИ карантин
 

Последние новости

У учеников Майской школы выявлен  сальмонеллез
В Череповце больше тысячи школьников отправили на карантин
Вожегодские власти больше 14 лет игнорировали несанкционированную свалку
Открыт сбор на проведение консервационных работ на колокольне храма в Крохино
Вологду подсветят кружевными узорами
Мужчины оказались переменчивее женщин: билайн выяснил, кто чаще меняет имя сети на смартфоне
В Вологодском округе Майская школа приостановила свою работу из-за вспышки инфекции
Вологжан приглашают на бесплатную экскурсию по обновленной площади у ЦУМа
В Вологду в ноябре приедет "Поезд здоровья".
Из резервного фонда Вологодской области выделен 61 млн рублей на компенсацию ущерба от изъятия птицы в период вспышки гриппа