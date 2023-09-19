Открыт сбор на проведение консервационных работ на колокольне храма в Крохино

На Planeta.ru открыт сбор на проведение консервационных работ на колокольне храма-маяка в Крохино

Более 10 лет Благотворительный фонд «Крохино», его волонтёры и жертвователи из разных городов России борются за сохранение затопленного храма-маяка в истоке реки Шексны. За это время проведены масштабные работы по берегоукреплению храмового острова.

В нынешнем сезоне фонд направил несколько заявок на гранты, чтобы начать консервационные работы, поддержки не получил, однако решил не отказываться от планов по консервации колокольни. Поэтому было принято решение собрать средства всем миром, открыв сбор на Planeta.ru. Сумма, которую предстоит собрать – 600.000 рублей.

Колокольне необходима консервация. Несколько десятилетий дождями и снегами разрушалась кладка стен, а также нижний кирпичный свод над её первым ярусом. Консервационная металлическая кровля и застекление оконных и дверных проёмов защитят колокольню от осадков и остановят разрушительные процессы.

Работы на колокольне храма-маяка включают также восстановление деревянных межэтажных перекрытий и лестниц, а если удастся собрать сумму больше заявленной, – установление молниезащиты.

"Консервационные работы – это только начало. В дальнейших планах Фонда «Крохино» – обустроить в нижнем ярусе колокольни мемориальную путевую часовню. Её центральным образом станет мозаичная икона Спаса Вседержителя «на водах», созданная из осколков фресок Крохинского храма художником Богданом Лавриненко. Эта работа проводилась также за счёт пожертвований неравнодушных людей и завершилась летом 2023 года. А на верхнем ярусе, по замыслу команды фонда, появится стилизованный маяк – ведь именно установка маяка на куполе спасла храм от разрушения перед затоплением территории при строительстве Волго-Балта. Это кажется прозаичным, но это мощный и светлый символ. Свет маяка вселяет силы, указывает путь и дарит надежду каждому из нас", - рассказали в фонде "Крохино".



Поддержать сбор на консервацию Крохинской колокольни можно любой посильной суммой по ссылке.

Для каждого участника этого сбора Фонд «Крохино» приготовил вознаграждения, в том числе уникальные изделия ручной работы.

