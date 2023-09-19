Фонд «Крохино» представил волонтерам и жертвователям мозаичную икону из осколков фресок Крохинского храма

Фонд «Крохино» представил волонтерам и жертвователям мозаичную икону «Спас Вседержитель на водах», созданную из осколков фресок Крохинского храма, говорится в сообщении в группе фонда в соцсети.

«Я хорошо помню ту поездку в августе 2015 года, когда, разбирая завалы четверика, среди обломков кирпича нам попалась целая россыпь осколков фресок. Обломки штукатурки с остатками краски мы находили и раньше, но именно в этот момент стало понятно, что их нельзя просто отложить в сторону – нужно как-то их сохранить, дать им новую жизнь. Так родилась идея создания мозаичной иконы из осколков фресок», - рассказала директор фонда Анор Тукаева.

Поиски художника заняли семь лет. Автор - Богдан Лавриненко – отметил, что его впечатлила эта история, и рассказал о том, как искал образ Спаса Крохинского, в чём ему помогла поездка в Крохино в феврале этого года.

Икона была создана полностью на средства жертвователей и в будущем станет центральным образом путевой часовни, которую планируется обустроить в нижнем ярусе колокольни Крохинского храма-маяка после ее реконструкции.