В Шекснинском районе виновника аварии с участием автомобиля и поезда оштрафовали на 11 тысяч рублей

[ Общество ]

В Шекснинском районе оштрафовали виновника аварии с участием автомобиля и поезда.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла в ночь на 6 мая 2023 года. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на станции Шеломово перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива заметил стоящий на путях автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Водитель сбежал с  места происшествия, но позже его задержали.

Вследствие ДТП были задержаны по отправлению со станции Шеломово поезда № 223 Киров — Санкт-Петербург на 29 минут и № 224 Санкт-Петербург - Киров на 21 минуту.

Виновнику выписали несколько штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей. В эту сумму вошло и наказание за задержку пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Теги: ДТП поезда выехал на пути штраф
 

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