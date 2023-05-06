На станции Шеломово в Вологодской области автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом

06.05.2023 [Происшествия]

6 мая в 00.46 на оборудованном автоматической сигнализацией неохраняемом железнодорожном переезде на станции Шеломово произошло ДТП.

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива заметил стоящий на путях автомобиль, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. По предварительной информации водитель с места ДТП скрылся.

В следствие ДТП были задержаны по отправлению со станции Шеломово поезда № 223 Киров — Санкт-Петербург на 29 минут и № 224 Санкт-Петербург- Киров на 21 минуту.

Северная железная дорога призывает водителей соблюдать бдительность при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

Тэги: ДТП, поезда, выехал на пути

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