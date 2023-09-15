Мэр Вологды сообщил о начале отопительного сезона

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о старте отопительного сезона. Подача тепла в жилые дома начнется с 18 сентября. 

Обычно отопительный сезон в городах стартуется, когда температура воздуха на улице в течение пяти дней держится не выше 8 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидаются дожди.

«От вологжан поступают обращения с просьбой подключить отопление, и с учетом перспективного прогноза погоды мы приняли решение стартовать с понедельника. Подключение отопления будет проходить по графику, специалистам потребуется около недели, чтобы запустить и отрегулировать систему. Всего за этот период необходимо подать тепло более чем в 3300 зданий. За процессом будет организован ежедневный контроль», –пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце и в Вологде подключат к отоплению образовательные и медицинские учреждения. На данный момент к теплу подключены 51 детский сад и 5 школ. Заявки продолжают поступать

Теги: тепло отопление отопительный сезон
 

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