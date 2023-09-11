В Череповце и в Вологде подключат к отоплению образовательные и медицинские учреждения

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о старте отопительного сезона в Вологде, правда, пока выборочно. Отопление подключат в детских садах, школах и больницах по заявкам руководителей.

"Начнем подключать к теплу школы, детские сады, учреждения допобразования и медицины. Подключать тепло будут по заявкам руководителя, понимая, что здания разные и ситуация с теплом внутри помещений тоже отличается. Следующий этап – подача тепла в квартиры вологжан. Дату, когда начнутся эти работы, сообщу позже", - написал мэр.

Мэр Череповца Вадим Германов также сообщил горожанам о старте отопительного сезона.

"Отопительный сезон в Череповце начнется со школ и детских садов. Их руководители уже сейчас могут подавать заявки на подключение батарей. Соответствующее поручение дал сегодня губернатор области Олег Кувшинников. Традиционно первыми в городе нагреваются социальные учреждения. В жилые дома теплоноситель пока не придет: синоптики обещают еще одну теплую неделю. Если подключить батареи, когда за окном +19, в квартире будет слишком жарко. К вопросу начала отопительного сезона в жилых домах мы вернемся на следующей неделе", - написал Вадим Германов.