В Череповце и в Вологде подключат к отоплению образовательные и медицинские учреждения

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о старте отопительного сезона в Вологде, правда, пока выборочно. Отопление подключат в детских садах, школах и больницах по заявкам руководителей. 

"Начнем подключать к теплу школы, детские сады, учреждения допобразования и медицины. Подключать тепло будут по заявкам руководителя, понимая, что здания разные и ситуация с теплом внутри помещений тоже отличается. Следующий этап – подача тепла в квартиры вологжан. Дату, когда начнутся эти работы, сообщу позже", - написал мэр. 

Мэр Череповца Вадим Германов также сообщил горожанам о старте отопительного сезона. 

"Отопительный сезон в Череповце начнется со школ и детских садов. Их руководители уже сейчас могут подавать заявки на подключение батарей. Соответствующее поручение дал сегодня губернатор области Олег Кувшинников. Традиционно первыми в городе нагреваются социальные учреждения. В жилые дома теплоноситель пока не придет: синоптики обещают еще одну теплую неделю. Если подключить батареи, когда за окном +19, в квартире будет слишком жарко. К вопросу начала отопительного сезона в жилых домах мы вернемся на следующей неделе", - написал Вадим Германов. 

Теги: отопление отопительный сезон
 

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