Пьяный мужчина в поезде Москва-Архангельск ударил попутчиков ножом

В Вологодской области осудили мужчину, который в поезде ударил ножом двоих попутчиков.

Происшествие случилось поздним вечером 17 апреля 2023 года. Нетрезвый житель Архангельска, находясь в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Москва-Архангельск» во время его движения по перегону станция Семигородняя-станция Пундуга Северной ж/д, в Харовском районе, на фоне ссоры ударил складным ножом двоих незнакомцев. Одному он попал в область живота, второму в грудь.

"Действия мужчины квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) два эпизода. Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что конфликт начался из-за утерянных документов и кошелька попутчика, который подумал, что он их взял", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №59 признал мужчину виновным. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Кроме того, судья удовлетворил заявленные исковые требования одного из потерпевших. Постановил взыскать с осужденного: материальный ущерб - 14100 рублей, моральный вред - 100000 рублей.