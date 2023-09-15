Пьяный мужчина в поезде Москва-Архангельск ударил попутчиков ножом

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В Вологодской области осудили мужчину, который в поезде ударил ножом двоих попутчиков.

Происшествие случилось поздним вечером 17 апреля 2023 года. Нетрезвый житель Архангельска, находясь в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Москва-Архангельск» во время его движения по перегону станция Семигородняя-станция Пундуга Северной ж/д,  в Харовском районе, на фоне ссоры ударил складным ножом двоих незнакомцев. Одному он попал в область живота, второму в грудь. 

"Действия мужчины квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) два эпизода. Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что конфликт начался из-за утерянных документов и кошелька попутчика, который подумал, что он их взял", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №59 признал мужчину виновным. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Кроме того, судья удовлетворил заявленные исковые требования одного из потерпевших. Постановил взыскать с осужденного: материальный ущерб - 14100 рублей, моральный вред - 100000 рублей.

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