В Вологодском округе простились с 33-летним бойцом, погибшим на СВО

[ Общество ]

В Вологодском округе простились с 33-летним Сергеем Киреевым, погибшим на СВО, сообщил на своей странице в соцсети глава округа Сергей Жестянников.

Сергей служил по контракту в самоходно-артиллерийской батарее парашютно-десантного батальона.

«Погиб при выполнении боевого задания. За героизм и самоотверженность Сергей Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно», - говорится в сообщении главы округа.

Мужчину похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Козицинского кладбища. Сергей Жестянников выразил соболезнования родителям, жене, сёстрам и сыну погибшего.

Теги: погибшие в Украине похороны
 

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