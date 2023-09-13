В Соколе подозреваемого в покушении на убийство друга заключили под стражу

48-летнего жителя Сокола, подозреваемого в покушении на убийство друга, заключили под стражу.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Архангельской днём 9 сентября. Пьяный подозреваемый ударил 46-летнего друга ножом в шею, но тот смог убежать и своевременно получить медицинскую помощь. В тяжёлом состоянии мужчину госпитализировали.

«Из представленных следствием материалов следует, что подозреваемый несколько дней употреблял спиртное, ему что-то мерещилось, слышались какие-то голоса, поэтому гражданская жена побоялась оставлять последнего одного. Она позвонила его другу и сыну, которых попросила с ним побыть. В тот момент, когда все трое находились по месту жительства подозреваемого, он беспричинно взял нож и неожиданно нанес им удар сидящему на диване другу в шею, тот отскочил и убежал в подъезд», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После пьяный мужчина набросился с ножом на сына и в ходе борьбы порезал ему руку и ногу. Молодому человеку удалось повалить отца на пол, отобрать нож, позвонить матери и вызвать «скорую».

«По факту нанесения ножевых ударов сыну уголовное дело органами следствия в настоящее время еще не возбуждено», - также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Подозреваемый пояснил суду, что не помнит обстоятельства происшествия и вместе с защитником возражал против заключения под стражу. С учётом характеристики личности задержанного и тяжестью преступления, суд не нашёл оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения.