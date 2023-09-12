Житель Сокола смог убежать от пьяного друга, который ударил его ножом в шею

[ Происшествия ]

48-летний житель Сокола подозревается в покушении на убийство знакомого.

Установлено, что инцидент произошёл в квартире дома на улице Архангельской днём 9 сентября. Пьяный подозреваемый ударил 46-летнего друга ножом в шею.

«С полученными телесными повреждениями пострадавший сумел покинуть квартиру и своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время он проходит стационарное лечение», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. По версии следствия, его действия были направлены на убийство пострадавшего, но он не смог довести их до конца по независящим от него обстоятельствам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.

Теги: покушение на убийство пьянка друзья напал с ножом уголовное дело следствие
 

Последние новости

Житель Сокола смог убежать от пьяного друга, который ударил его ножом в шею
Череповчанка завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу
В Череповце пьяные пациенты избили медбрата и разбили компьютер
ФК «Динамо-Вологда» оштрафовали за мат болельщиков на матче с «Иркутском»
Глава Череповца официально подтвердила еще одну смерть участника СВО
В Череповце два водителя пострадали в ДТП на Архангельском мосту
Волейболистки череповецкой «Северянки» открыли новый спортивный сезон
В Череповце и в Вологде подключат к отоплению образовательные и медицинские учреждения
Подростка, который попал в ДТП в Никольском районе, доставили с многочисленными травмами в Вологду на вертолете
В Вологодской картинной галерее представили литографии Матисса