Житель Сокола смог убежать от пьяного друга, который ударил его ножом в шею

48-летний житель Сокола подозревается в покушении на убийство знакомого.

Установлено, что инцидент произошёл в квартире дома на улице Архангельской днём 9 сентября. Пьяный подозреваемый ударил 46-летнего друга ножом в шею.

«С полученными телесными повреждениями пострадавший сумел покинуть квартиру и своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время он проходит стационарное лечение», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. По версии следствия, его действия были направлены на убийство пострадавшего, но он не смог довести их до конца по независящим от него обстоятельствам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.