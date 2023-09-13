В Череповце задержали вандала, который танцевал на арт-объекте - милицейской машине УАЗ

[ Общество ]

В Череповце полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который ночью 11 сентября танцевал на арт-объекте – милицейской машине УАЗ – установленном на пересечении улицы Сталеваров и проспекта Победы.

О розыске мужчины NewsVO сообщал ранее. Его личность удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе беседы с правоохранителями он признался в содеянном и пояснил, что находился в алкогольном опьянении, на арт-объект решил залезть для развлечения», - сообщает городской отдел УМВД.

Мужчина раскаялся и поздравил сотрудников ППС со 100-летием службы. Сумма ущерба, нанесённого арт-объекту устанавливается: в зависимости от суммы, будет решаться вопрос об ответственности, которую понесёт задержанный.

Теги: вандализм
 

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