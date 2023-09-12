В Череповце разыскивают вандала, который ночью танцевал на милицейском УАЗике

[ Общество ]

В Череповце разыскивают мужчину, который решил потанцевать на милицейском "УАЗике". Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. 

"Двое друзей в половине четвертого ночи решили, что миллион просмотров сам себя не наберет, поэтому нужен шок-контент. Съемка ночных танцев на крыше арт-объекта с другого ракурса — бонус, который героям продемонстрируют в полиции в оригинальном качестве и разрешении. Наши специалисты уже заняты оценкой стоимости восстановления помятых крыши и капота. Оплачивать стоимость ремонта придется танцору", - написал мэр. 

Он напомнил, что в Череповце работают 400 камер «Безопасного города», которые видят все, что происходит на улицах.

вандал

Милицейский "УАЗик" был установлен в Череповце на перекрестке проспекта Победы и улицы Сталеваров как арт-объект в августе этого года. Эти патрульные машины стояли на страже порядка в городе в 80-ых. Его использовали на выездах, при патрулировании улиц, он помогал участковым быстрее добраться до места происшествия. Сотрудники полиции решили увековечить легендарный автомобиль и обратились в мэрию за помощью. 

По словам Вадима Германова, реконструкцией машины занимались вместе: сотрудники муниципальных предприятий и полицейские собирали УАЗик практически по частям. Арт-объект стал символом советской милиции и ее истории. 

 

Теги: вандалы арт-объекты
 

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