В Череповце разыскивают вандала, который ночью танцевал на милицейском УАЗике

В Череповце разыскивают мужчину, который решил потанцевать на милицейском "УАЗике". Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

"Двое друзей в половине четвертого ночи решили, что миллион просмотров сам себя не наберет, поэтому нужен шок-контент. Съемка ночных танцев на крыше арт-объекта с другого ракурса — бонус, который героям продемонстрируют в полиции в оригинальном качестве и разрешении. Наши специалисты уже заняты оценкой стоимости восстановления помятых крыши и капота. Оплачивать стоимость ремонта придется танцору", - написал мэр.

Он напомнил, что в Череповце работают 400 камер «Безопасного города», которые видят все, что происходит на улицах.

Милицейский "УАЗик" был установлен в Череповце на перекрестке проспекта Победы и улицы Сталеваров как арт-объект в августе этого года. Эти патрульные машины стояли на страже порядка в городе в 80-ых. Его использовали на выездах, при патрулировании улиц, он помогал участковым быстрее добраться до места происшествия. Сотрудники полиции решили увековечить легендарный автомобиль и обратились в мэрию за помощью.



По словам Вадима Германова, реконструкцией машины занимались вместе: сотрудники муниципальных предприятий и полицейские собирали УАЗик практически по частям. Арт-объект стал символом советской милиции и ее истории.



