Названа предварительная причина крушения вертолета на озере Воже в Вологодской области

[ Происшествия ]

Причиной крушения вертолета на озере Воже могло быть его низкое снижение над водой. 

Об этом сообщил Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области частный вертолет упал в озеро Воже.На борту находились три человека, двое из них выбрались, у них переломы. В кабине было обнаружено тело погибшего.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением 10 сентября вертолета в районе озеро Воже. 

Теги: упал вертолет крушение вертолета
 

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